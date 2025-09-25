Kinesiólogos van a las urnas: La oposición exige mejores salarios y fin de la perpetuidad en cargos

Mañana viernes se llevarán a cabo las elecciones en la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de la Provincia de Salta, un proceso que llega con fuertes cuestionamientos hacia la conducción actual.

En diálogo con Informate Salta, Paola Felices, kinesióloga y candidata a Secretaria de la lista opositora "Unión y Progreso de los Kinesiólogos", expuso las principales críticas y preocupaciones que atraviesan a la institución.

Entre las propuestas, dijo que buscan poner fin a la perpetuidad de los mandatos para que todos los kinesiólogos tengan la oportunidad de impulsar cambios.

Además hizo hincapié en torno a la situación laboral y económica de los kinesiólogos salteños. "Queremos tener honorarios dignos, y cobrar en tiempo y forma. Hoy estamos muy por debajo del piso de nuestros honorarios, una sesión nos paga 6000 pesos por una hora, a la fecha que estamos no hemos cobrado, es vergonzoso”, apuntó.

Por último, aseguró que todos los kinesiólogos, tanto de Capital como del interior, merecen respeto e igualdad sin distinción alguna. “Hay que tratar con igualdad a los kinesiólogos del interior porque somos todos iguales”, concluyó.