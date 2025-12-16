¡Una buena! Tras el anuncio de YPF, bajó el precio de la nafta en Salta

Los precios de los combustibles de YPF registraron una baja en Salta, en línea con lo anunciado por el presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, quien confirmó una reducción promedio del 2% en todo el país.

La baja llega luego de un año marcado por fuertes incrementos: el litro de nafta súper acumula más del 41% de aumento en 2025, unos 10 puntos por encima de la inflación.

En Salta, según un relevamiento de FM 94.7, la diferencia ya se nota en los surtidores. El viernes 12 de diciembre, el litro de nafta súper costaba $1.737, mientras que hoy martes 16 bajó a $1.705, es decir, $32 menos. Mientras que la Infinia pasó de $1.944 a $1.907, con una reducción de $37 por litro.

En el caso del gasoil, el Diesel 500 se mantiene sin cambios en $1.746.

Sin embargo, el Infinia Diesel tuvo una leve suba y pasó de $1.936 a $1.939.