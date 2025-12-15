Una reversión a los platos clásicos de la mesa navideña ¿Cómo innovar en estas fiestas?

Con la llegada de las fiestas, las mesas salteñas vuelven a poblarse de platos tradicionales como el lechón, el asado y el infaltable vitel toné. Sin embargo, cada vez más personas buscan darle una vuelta de rosca a las recetas de siempre. En diálogo con InformateSalta, Claudio Rodó, chef del Hotel Casa Real, compartió recomendaciones para innovar sin perder la esencia de la Navidad.

"Se puede jugar con los acompañamientos y la forma de presentar los platos"

“El lechón, el asado y el vitel toné siguen siendo los grandes protagonistas, pero se puede jugar con los acompañamientos y la forma de presentar los platos”, explicó el chef. En ese sentido, sugirió comenzar la velada con entradas simples pero sabrosas, como arrolladitos de pollo preparados con anticipación o la clásica carne o ave acompañadas con una mayonesa de chimichurri casera.

Rodó detalló que esta salsa se prepara emulsionando leche y aceite en la licuadora , a la que luego se le suma ajo, perejil y un toque de limón. “Es una manera fácil de transformar algo clásico en una propuesta distinta”, aseguró.

Para las carnes principales, el chef recomendó optar por cocciones lentas y sumar vegetales de estación. “Al lechón lo recomiendo cocinarlo sobre un colchón de batatas, bien adobado desde el día anterior y con una cocción lenta de al menos cuatro horas. Eso hace que quede más sabroso y jugoso”, señaló.

Consultado sobre los cambios en las preferencias de los comensales, Rodó indicó que en los últimos años creció la demanda de opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. “Los platos clásicos se mantienen, pero siempre hay que pensar un menú alternativo. La gente lo valora mucho”, afirmó.

En cuanto a las guarniciones, destacó el auge de ensaladas más elaboradas y frescas, ideales para el calor. “Se piden mucho los vegetales asados como calabaza, zucchini y morrones, grillados y acompañados con una vinagreta de miel y mostaza. Es una opción liviana y muy sabrosa”, comentó.

Para la mesa dulce, el chef sostuvo que hay preparaciones que nunca fallan. “El pan de Navidad no puede faltar, aunque después quede. También funcionan muy bien las copas de tiramisú, peras al vino con crema chantilly o un helado casero de banana”, enumeró.

Finalmente, Rodó aconsejó acompañar las carnes con vinos adecuados y, en lo posible, locales. “Para platos más grasos, un buen Malbec salteño es ideal. Nosotros trabajamos con bodegas de la provincia porque tienen vinos que le gustan a todo el mundo”, concluyó.