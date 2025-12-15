Esperando la Navidad, ¿Cuáles serán los horarios de la Santa Misa?

Desde la Catedral Basílica de Salta, se informaron cuáles serán los horarios de la misa en Nochebuena.

En el caso del 24 de diciembre, las misas serán a las 7:00, 8:00, 9:30, 10:30 y 11:30. Mientras que la celebración del oficio de Lectura y Misa de la noche, será a las 22:00. Esta misa estará presidida por Monseñor Mario Antonio Cargnello.

Mientras, que el jueves 25 de diciembre la solemnidad de la natividad del Señor, tendrá misas a las 10:00, 11:00, 12:00, 19:00 y 20:30 en la Catedral Basílica de Salta.

En el caso de la bendición de las embarazadas, en la Catedral, se realizará al finalizar la misa de las 19:00