Juicio por Jimena: "Las respuestas de la madre de los Saavedra no convencieron"

Con el juicio por el femicidio de Jimena Salas en desarrollo, familiares de la víctima y de los acusados dieron su declaración.

El abogado querellante, Pedro Arancibia, comentó sobre el avance del juicio y adelantó que durante un mes declararán entre 4 a 5 personas por día.

En diálogo con El Once TV, manifestó que las jornadas se desenvuelven normalmente, en las cuales dio su testimonio la madre de Jimena Salas, para dar su declaración luego la madre de los acusados como testigo de la defensa.

Durante el testimonio de la madre de los hermanos Saavedra dio cuenta de la vida de sus hijos y en relación a la fecha concreta del hecho: “Fue interesante porque desde nuestro punto de vista se incurrió en varias contradicciones, en cosas que no puede contestar, y cuando se le mostraron algunas evidencias que hacen pensar en la posible participación en el crimen de los hijos, sobre todo de Javier Nicolas Saavedra, fue poco convincente en su supuesta” dijo Arancibia.

Explicó Arancibia que por cuestión cronológica los testigos que van a las audiencias en las primeras fechas son aquellas, que más allá de la victima o familiares de la victima son los que primero llegaron al lugar del hecho.