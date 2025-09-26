"Mis hijos no son culpables y no tienen nada que ocultar", declaró la madre de los Saavedra

En una nueva jornada del juicio por el femicidio de Jimena Salas, declaró Ana María Simón, mamá de los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado.

La mujer defendió la inocencia de sus hijos y aseguró que “no tienen nada que ocultar”.

Durante su testimonio, fue consultada por la actividad laboral que realizaban los imputados en enero de 2017, los vehículos con los que contaba la familia en ese entonces, los objetos secuestrados durante los allanamientos y hasta por una perrita caniche que su hijo Javier le había regalado a su pareja. También respondió sobre denuncias realizadas por vecinos y problemas que los jóvenes habrían tenido con la policía.

En relación a esos antecedentes, reconoció que durante la adolescencia Damián y Guillermo fueron rebeldes y solían desafiar a las autoridades, aunque subrayó que con el tiempo habían cambiado.

La mujer afirmó además que en enero de 2017 su hijo Javier trabajaba en un proyecto de campo en Villa Floresta, donde daba clases de canto, y negó que se hubiera mudado a Santa Victoria a fines de 2018 para escapar de la ciudad. Explicó que su traslado a esa localidad estuvo vinculado a tareas voluntarias en comunidades afectadas por las inundaciones, convocado por una fundación.

El juicio busca esclarecer el crimen de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en su vivienda de barrio San Nicolás, en Vaqueros.