Salta será sede del Primer Congreso de Marketing del NOA

La Asociación Salteña de Marketing (ASM) anunció la realización del Primer Congreso de Marketing del NOA, que se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre en las instalaciones del COPAIPA (Gral. Martín Güemes 529, Sala 5 “García”), en Salta Capital.

En un escenario económico y social desafiante, el marketing cobra relevancia como herramienta estratégica para empresas, instituciones y emprendedores. Ya no se limita a comunicar productos o servicios, sino que se enfoca en generar confianza, crear vínculos auténticos y aplicar innovación a partir de datos.

El encuentro se desarrollará a lo largo de una jornada de ocho horas y reunirá a profesionales, empresarios, estudiantes y emprendedores de toda la región, con el objetivo de actualizarse sobre tendencias y compartir experiencias. Entre los temas destacados figuran:

Inteligencia Artificial aplicada al marketing digital

Marca personal

Publicidad y creatividad

Ecommerce

Caso local

Los disertantes confirmados son la Lic. Sol Gutiérrez Mora, la Lic. Carla Azcárate y el Lic. Andrés González, quienes aportarán su experiencia y visión sobre los principales desafíos de la disciplina.

Con una participación esperada de más de 130 asistentes, el congreso busca consolidar a Salta como epicentro del debate y la capacitación en marketing en el NOA, ofreciendo un espacio de referencia para el aprendizaje y la generación de vínculos profesionales.

Sobre la ASM

La Asociación Salteña de Marketing (ASM) es una entidad sin fines de lucro fundada en 2016, que integra la Red Federal de Marketing (REFEMA). Desde su creación, promueve la profesionalización del sector y la concientización sobre su impacto social, cultural y económico, bajo un marco ético de actuación.