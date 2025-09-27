Gustavo Sáenz acompañó a los jóvenes de San Carlos en los preparativos del desfile de Primavera

El gobernador Gustavo Sáenz visitó a los estudiantes de San Carlos que ultiman detalles para el tradicional desfile de Primavera, que se realizará hoy a las 20 horas en la plaza principal de la localidad.

Desde 1987, esta celebración reúne a toda la comunidad en torno a la creatividad y el entusiasmo de los jóvenes. Este año, cuatro carrozas alegóricas desfilarán como parte de una jornada que promete color, alegría y un fuerte acompañamiento familiar.

Durante su visita al camping municipal, donde los estudiantes trabajan en los últimos retoques, el Gobernador destacó el esfuerzo y la pasión de los chicos. También recorrió la plaza del pueblo, donde saludó a los vecinos, y visitó el Centro de Formación Profesional N° 7136, que ofrece talleres de carpintería, peluquería y oficios con salida laboral.

Además, este fin de semana San Carlos sumará otras propuestas para los visitantes y vecinos, como la Feria de Artesanos en la plaza principal, consolidando a la localidad como un punto de encuentro cultural y turístico.

El Gobernador estuvo acompañado por el secretario del Interior, Javier Diez Villa.