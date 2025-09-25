Para potenciar a las pymes, Sáenz, anunció la creación del Foro de Garantías de Salta

En el marco del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento que se lleva a cabo en la provincia de Río Negro, en Bariloche, el gobernador anunció la creación del FOGASAL, Fondo de Garantías de Salta.

El proyecto que serán enviado en los próximos días a la Legislatura, busca potenciar y ayudar a los emprendedores y pymes de la provincia. El anuncio se realizó en el panel "El rol de las garantías en el desarrollo de las economías regionales".

El mandatario disertó compartiendo el espacio con sus pares de Río Negro Alberto Weretilneck, anfitrión del evento; de San Juan Marcelo Orrego, Misiones Hugo Passalacqua, La Pampa Sergio Ziolotto, de Jujuy Carlos Sadir y la vicegobernadora de La Rioja Teresita Madero. El panel fue moderado por el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Ignacio Lamothe.

Sáenz destacó la visión estratégica de los fondos de garantía para el crecimiento de las economías y afirmó que, si bien el acceso al crédito es un motor fundamental, muchas veces su acceso para las Pymes se hace complicado.

Destacó que el espíritu del Fondo de Garantías provincial es tanto facilitar el acceso al crédito a empresas y sectores productivos, como acompañar la transformación productiva en sectores claves de la economía y promover la inclusión financiera.

“Nuestra matriz productiva es muy diversa. Y tenemos lo que el mundo demanda: agroindustria, ganadería, minerales críticos, energías renovables, economías del conocimiento, turismo” destacó en relación a Salta.

Además, consideró que el Fondo de Garantías de Salta (FOGOSAL) “acompañará y ayudará a todos los emprendedores y a las pymes con este empujoncito que necesitan del Estado para tener un crecimiento sostenido”. Agradeció al secretario general del CFI y a todo su equipo por la asistencia técnica y financiera.

Por último, convocó a pensar en que “hay un norte que nos une a todos: el del crecimiento, el de la producción” y parar avanzar “hay que tomar el camino del diálogo, del consenso, de la unidad”