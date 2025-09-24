Sáenz celebró la llegada del vuelo directo Salta–Panamá: “Nos conecta con más de 80 destinos”

El gobernador Gustavo Sáenz anunció a través de su cuenta en X una noticia que marca un antes y un después en la conectividad internacional de la provincia: Salta ya cuenta con vuelo directo a Panamá operado por Copa Airlines, lo que permitirá vincularse con más de 80 destinos en América, el Caribe y Europa.

“Nos conecta con más de 80 destinos de América, el Caribe y Europa, generando más turismo, comercio y oportunidades de desarrollo. Seguimos ampliando nuestra conectividad internacional y consolidando a la provincia como hub aéreo del norte argentino”, destacó el gobernador Gustavo Sáenz.

La aerolínea panameña operará esta nueva ruta con modernos Boeing 737-800, equipados con 16 asientos en clase ejecutiva y 150 en cabina principal. Los pasajes ya están disponibles en la web oficial de la compañía: www.copaair.com.

Con esta incorporación, Salta suma un nuevo vuelo internacional directo, que se agrega a las conexiones ya existentes con Lima (Latam), Asunción (Paranair), Sao Paulo y Florianópolis (Aerolíneas Argentinas, a partir de enero de 2026).

De esta manera, la provincia no solo amplía su oferta turística y comercial, sino que refuerza su posicionamiento estratégico como puerta de entrada al norte argentino, abriendo oportunidades de desarrollo y atracción de inversiones.