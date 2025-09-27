La historia de Leonel y Leonela: Del dolor a la esperanza; un millonario de la vida

La historia de Leonel Y., un niño que sufrió un grave accidente en la escuela de un pueblo de Jujuy y que estuvo al borde de la muerte, se hizo conocida a través de los videos que su madre, Leonela, comparte en TikTok. Con una fe inquebrantable y el propósito de concientizar, busca transmitir su experiencia para que ninguna familia deba atravesar lo mismo.

Todo comenzó cuando Leonel se cayó en la escuela y volvió descompuesto a la casa de sus abuelos. Pese a que fue llevado al hospital, en un primer momento solo le recetaron paracetamol y reposo. Sin embargo, su salud empeoraba minuto a minuto: tenía dolores en la zona cervical, náuseas y vómitos. Fue trasladado al hospital del Ingenio en Jujuy, donde se le realizaron radiografías que no mostraron lesiones. Aun así, la familia notó su deterioro: al intentar levantarse no podía mover la parte izquierda de su cuerpo.

La angustia creció cuando, a pesar de sus síntomas, volvió a ser dado de alta. Minutos después, sufrió una descompensación y debió ser llevado nuevamente de urgencia. Entre oraciones y lágrimas, Leonela relató como pedía ayuda a Dios, su hijo decía que no podía respirar y manifestaba miedo. Finalmente, los médicos confirmaron que había sufrido un paro cardíaco y fue intubado.

La fe como sostén

Leonela, que es maestra de escuela bíblica, recuerda ese momento como el dolor más grande de su vida. “No me salían las palabras, pero mis lágrimas lo dijeron todo. Dios entendió cada una de ellas”, confiesa. En sus videos explica que lo cuenta para prevenir y concientizar, ya que —sostiene— no se activaron protocolos en la escuela y el cuadro fue minimizado en un primer momento.

Tras varias evaluaciones, se determinó que la lesión en la médula había afectado la movilidad desde el cuello hacia abajo y que las secuelas podían ser irreversibles. Sin embargo, contra todos los pronósticos, Leonel comenzó a mover los dedos y a dar señales de recuperación. Hoy, a tres meses del accidente, su estado es mucho mejor de lo que se esperaba.

Un gesto que se volvió viral

En medio de este proceso, la familia viajó a Buenos Aires para continuar con los estudios y tratamientos. Durante el traslado en ambulancia, los médicos hicieron una parada especial en el estadio Monumental, cumpliendo el sueño del pequeño hincha de River. Ese gesto de humanidad se hizo viral en redes sociales y despertó una ola de solidaridad.

El mensaje de Leonela

En cada testimonio, Leonela repite que su fe fue la que la sostuvo y que su propósito ahora es ayudar a otros padres a valorar el tiempo con sus hijos. “Quizás nos enfocamos en el trabajo y olvidamos lo importante: disfrutarnos con ellos. Dios nos da fuerzas para seguir”, asegura.