Alerta por ARCA: Límite a las transferencias bancarias desde octubre, cuál es el objetivo

La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anticipó a la población el monto límite para las transferencias bancarias y acreditaciones que serán informadas a partir de octubre de 2025.

El objetivo principal es advertir a los contribuyentes sobre los topes fijados para evitar inconvenientes, demoras o bloqueos en la gestión de montos elevados.

ARCA enfatizó que el conocimiento y respeto de las regulaciones resultan esenciales para evitar problemas al manejar sumas importantes de dinero. Si el origen del dinero no puede ser justificado de forma clara, las exigencias de control se intensifican, pudiendo derivar en demoras o bloqueos de la operación.

Extracciones. Para quienes viajen, será mejor evitar utilizarlas y recurrir al débito.

Topes actualizados de control

Las exigencias de control se intensifican cuando las transferencias superan un límite determinado. Para el año 2025, se han dispuesto los siguientes montos a partir de los cuales se requiere la justificación del origen de los fondos o se activa un reporte informativo:

Personas Humanas: El límite para transferencias y acreditaciones bancarias sin que se informe automáticamente a ARCA es de $50.000.000.

Personas Jurídicas: El límite sin informe automático a ARCA es de $30.000.000.

Billeteras Virtuales: Las billeteras virtuales deben informar a ARCA sobre las transferencias y acreditaciones que superen los $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Extracciones en Cajeros: El organismo se enterará si se extraen más de $10.000.000, tanto para personas humanas como jurídicas.

¿Qué operaciones bancarias se podrán realizar durante esa semana?

Saldos a Fin de Mes: El saldo a fin de mes sin informe automático se elevó a $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Plazos Fijos: Los plazos fijos se informarán a partir de $100.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Compras como Consumidor Final: El límite sin informe automático se elevó a $10.000.000 para compras con cualquier medio de pago (antes $250.000 en efectivo y $400.000 con otros medios).

En los casos en que se supere el límite sin una justificación clara, o si existen prácticas como dividir transferencias para evadir controles, ARCA puede derivar el caso a la Unidad de Información Financiera mediante un Reporte de Operación Sospechosa. Otras alertas que suelen generar inconvenientes incluyen ignorar pedidos del banco o no tener respaldo documental del dinero.

El límite en las transferencias responde a la búsqueda por minimizar la evasión fiscal a través de un mayor control del flujo de dinero. El organismo fiscal puede solicitar al contribuyente la documentación que justifique la operación.

Fuente: La Mañana de Neuquén.