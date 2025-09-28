Horas de tensión: Infantería redujo a un hombre atrincherado tras un amplio operativo

Momentos de extrema tensión se vivieron este domingo en Tartagal, cuando una vivienda ubicada al final de calle Chile, en el Barrio Tomás Ryan, fue rodeada por un importante despliegue policial ante la presencia de un hombre que permanecía en el interior con una postura conflictiva.

El episodio se prolongó por más de una hora y generó gran preocupación entre los vecinos, quienes vieron llegar a la Infantería, Bomberos, la División Motorizada, personal del hospital y al menos seis móviles policiales. La situación, de carácter privado en sus orígenes, tomó rápidamente relevancia al conmocionar a todo el barrio.

Según relató un periodista local presente en el lugar, por resguardo no pudo acercarse demasiado, aunque sí se observó cómo Infantería ingresó de manera inmediata a la vivienda. La principal hipótesis es que la persona podría haber estado armada, aunque no hubo confirmación oficial al respecto.

Tras varios minutos de tensión, los efectivos lograron ingresar y reducir a un hombre, quien fue retirado en camilla por personal de salud. Hasta el momento no se pudo determinar si presentaba heridas o si su estado obedecía a una crisis nerviosa, ya que fue trasladado para su asistencia médica.

El despliegue policial y sanitario se mantuvo hasta que la situación quedó controlada, retirándose luego los móviles y restableciendo la calma en la zona.