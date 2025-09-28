Tartagal sigue creciendo: Suma más cuadras de asfalto y se proyecta como una ciudad moderna

El intendente Franco Hernández Berni recorrió junto a los vecinos las obras de pavimentación que avanzan en el barrio 365 Viviendas, en el marco de un ambicioso plan que ya suma más de 200 cuadras de asfalto en ejecución.

Estas obras marcan un antes y un después en la ciudad, no solo por la magnitud de la inversión, sino también por el impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias que comienzan a disfrutar de calles más seguras, accesibles y modernas.

El jefe comunal destacó que los trabajos se realizan con el acompañamiento del gobernador Gustavo Sáenz, en una muestra clara de articulación entre Provincia y Municipio.

“Estamos transformando Tartagal con obras que dignifican a los vecinos. La muni no para ni los domingos”, expresó Hernández Berni, en medio de la recorrida.

Vecinos y referentes barriales coincidieron en resaltar la importancia de estas mejoras, que no solo garantizan mayor conectividad y transitabilidad, sino que además contribuyen a la integración urbana y al desarrollo económico de la región.

Con este avance, Tartagal se encamina hacia un modelo de ciudad moderna, con infraestructura de calidad y un Estado presente que responde a las necesidades de su gente.