Silbidos y canciones picantes: El Monumental explotó contra los jugadores de River tras la eliminación

El ambiente en el Monumental venía caldeado y terminó de explotar este domingo en la derrota 2-1 frente a Deportivo Riestra. Los hinchas de River desplegaron un cancionero durísimo contra los futbolistas, con silbidos desde el arranque y letras que dejaron en claro el descontento por la eliminación en la Copa Libertadores.

Primero, varios jugadores fueron reprobados cuando la voz del estadio dio la formación: Kevin Castaño y Miguel Borja se llevaron la mayor cantidad de silbidos, seguidos por Sebastián Boselli y Matías Galarza. La bronca quedó expuesta desde ese momento.

EL APLAUSÓMETRO DE RIVER... Paulo Díaz, Castaño y Borja fueron silbados mientras que Juanfer y Maxi Salas fueron de los más aplaudidos. pic.twitter.com/bmAKgpLwlO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Luego, la tribuna volvió a entonar el reclamo que ya había sonado en Brasil: “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular…”. Un mensaje directo, pidiendo más sacrificio y corazón en la cancha.

Con el partido cuesta arriba y Riestra adelante en el marcador, la hinchada redobló la apuesta: “Movete, River, movete…”. Y lo más fuerte llegó en el complemento, tras el gol anulado a Borja: “Escuchen los jugadores, pongan más huevo si quieren salir campeones. En River hay que ganar y no pensar en qué boliche ir a bailar…”.

El telón se cerró con una lluvia de silbidos cuando el árbitro pitó el final. Gallardo volvió a ser ovacionado, pero la tensión entre el plantel y la hinchada quedó expuesta como hace tiempo no se veía en Núñez.