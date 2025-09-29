Vuelos en Salta funcionan con normalidad pese al reclamo por la apertura de paritarias

Tal como se hizo eco InformateSalta, desde ATE (Asociación Trabajadores del Estado) convocaron a asambleas para este lunes, previstas a iniciar desde la mitad de la mañana de este 29 de septiembre, en aeropuertos de todo el país.

En cuanto a los motivos de la medida, la misma se debe a que desde ATE reclaman que la apertura de la paritaria sectorial lleva dos sin abrirse, por lo que calculan que desde diciembre del 2023 la pérdida del poder adquisitivo llega al 45% en el organismo.

“Hemos decidido convocar a asambleas en todo el país. Debe quedar claro que, si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del Gobierno”, señaló en un comunicado el secretario general de ATE, Rodolfo Aguilar.

¿Cómo se encuentra la situación en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, de la ciudad de Salta? Por ahora con normalidad, según confirmó Juan Armanino, pro secretario del Interior Asociación Del Personal Aeronáutico, sobre cómo se operaba en lo local.

“Se informa que el aeropuerto de Salta opera con normalidad”, indicó en un audio sobre cómo era la situación, sumando que desde Ezeiza se podrían generar algunas demoras en los vuelos que pudieran partir hacia algunas localidades.

“En Salta se viene operando con total normalidad”