Orán: Recuperaron una moto robada en Buenos Aires

Durante esta madrugada un operativo de la Policía de la Provincia de Salta detectó una motocicleta que poseía pedido de secuestro por haber sido robada en la Provincia de Buenos Aires.

Ante el descubrimiento, de inmediato se desplazaron efectivos de la división de Motoristas de Emergencia Policial de Orán, al fiscalizar a un motociclista durante un control preventivo, detectaron que el rodado presentaba pedido de secuestro por robo de la provincia de Buenos Aires.

Es en este marco que un hombre mayor de edad fue puesto a disposición de la Justicia y se procedió a secuestrar una motocicleta 110cc. En el caso interviene la Fiscalía Penal 1.