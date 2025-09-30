Condena por maltrato: “Nunca más podrán tener animales ni acercarse a ellos"

A mediados de mes tuvo lugar en Orán un hallazgo macabro, un can fue encontrado dentro de una bolsa de consorcio calcinado.

Por este hecho y luego de un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones, tras una denuncia por maltrato animal, se logró la detención de dos sujetos, hermanos ellos, quienes fueron responsables no solo de la muerte de este perrito, sino que también se encontraron en su vivienda animales llenos de aceite y huesos calcinados cerca de una fogata y entre residuos.

La situación derivó en un juicio abreviado, siendo una de las medidas que permite el Código Penal y la Constitución, por el cual se llegó a la pena de 2 años para uno de los hermanos y 1 año y 6 meses para el otro involucrado.

“Nosotros teníamos ganas que esto vaya a juicio de debate” señaló la Dra. Carmen Cespedes a Somos Salta.

Además, señaló que por el acto de crueldad animal, los acusados tienen una serie de prohibiciones, que, de no atenerse la condena, pasarían a cumplir la pena en prisión:

Prohibición de tener animales a su cargo : nunca más pueden tener un animal;

: nunca más pueden tener un animal; Prohibición de tocar o acercarse a un animal que este en la vía pública por la peligrosidad;

por la peligrosidad; No tocar, insultar, amenazar ni cometer algún hecho de violencia hacia los vecinos que fueron parte como testigos o denunciantes.

“Si los señores amenazan a los vecinos o ingresan un perro dentro del domicilio, incumplen la medida e inmediatamente cumplen los 2 años o el año y 6 meses en prisión”, finalizó.