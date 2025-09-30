Fondo de Garantía: De los Ríos ponderó la reducción de riesgos para las Pymes interesadas

Fue en las últimas horas cuando el gobernador Gustavo Sáenz firmó un convenio con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, para potenciar la actividad económica local a través de la creación del Fondo de Garantía Salta (FOGASAL).

Esta herramienta busca facilitar el acceso al crédito y financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendedores salteños, utilizando también las líneas de crédito y asistencia técnica del CFI.

Al respecto del anuncio, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, ponderó los alcances de este fondo, el cual prevé dar más posibilidades a las pymes salteñas, facilitándoles el acceso a un crédito, reduciendo riesgos incluso para las entidades bancarias.

“Es un fondo de garantía que permite que todo proyecto, emprendimiento, empresario de la actividad que fuere, acceda a mejores condiciones crediticias, siendo el financiamiento una de las patas débiles de la competitividad”, lo definió primeramente por FM Aries.

Aquí aclaró que no se trata de un banco en sí otorgando estos montos, sino que es “un fondo que va a garantizar un crédito, reduciendo el riesgo para el banco, permitiendo mejores condiciones para el solicitante”.

En este punto De los Ríos aseveró que, con este anuncio, desde la Provincia “le ponemos la espalda a las pymes salteñas, es generar un fondo de garantía que participa en las garantías de crédito que una pyme pueda presentar, reduciendo el riesgo, repercute en la accesibilidad de un crédito que a veces no se puede”, indicó.