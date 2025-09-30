María Figallo es la nueva administradora del Mercado San Miguel

Tras finalizar la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos, María Figallo, asumirá la administración del Mercado San Miguel.

Figallo cuenta con experiencia en negociación, asesoramiento estratégico y resolución de conflictos, lo que la posiciona al frente de la institución en esta nueva etapa.

La profesional, según Fm Aries, formó parte desde marzo de este año de la Unidad Ejecutora del Mercado San Miguel, dependiente del Ente Descentralizado, donde se desempeñó al frente del área jurídica junto al CPN Dino Fabián Camacho, responsable general, y el Arq. Pablo Benjamín Sánchez, a cargo del área técnica.

Con esta designación, se busca consolidar la gestión institucional y fortalecer la administración del mercado, ofreciendo una conducción profesional y orientada a la eficiencia y resolución de conflictos internos.