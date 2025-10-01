En tres meses, SAMEC Orán asistió a 221 motociclistas y ninguno usaba casco

El Servicio de Atención Médica de Emergencias y Catástrofes (SAMEC) de Orán lanzó una dura advertencia tras un informe alarmante: entre junio y agosto, 221 motociclistas fueron atendidos en accidentes viales graves y en todos los casos ninguno llevaba casco.

El dato refleja no solo una falta de responsabilidad vial, sino también un impacto económico enorme para la provincia. Según el reporte, los traslados en ambulancia durante ese período costaron 5,5 millones de pesos. Y la cifra real se triplica al sumar hospitalizaciones, cirugías, medicamentos y estudios médicos. Solo en agosto, el SAMEC asistió a 71 personas, lo que implicó 1,7 millones de pesos en traslados.

Los especialistas advierten que la falta de casco multiplica el riesgo de traumatismos craneales graves, dejando secuelas permanentes y generando discapacidad. El costo de una sola víctima con lesiones severas puede rondar los 5.000 dólares anuales (casi 7 millones de pesos) en gastos médicos y pérdida de productividad.

El problema no es solo individual: afecta a toda la provincia. El Banco Mundial estima que los accidentes de tránsito pueden reducir hasta un 22% el crecimiento del PBI per cápita en países en desarrollo por sus costos directos e indirectos.

Desde el SAMEC Orán hacen un llamado urgente a la conciencia: “Usar casco salva vidas, reduce discapacidades y protege la economía de todos los salteños”. Cada accidente prevenible representa una oportunidad de cuidar la salud pública y aliviar las arcas provinciales.