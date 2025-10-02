La donación de sangre en Salta dejó de ser voluntaria: "Lo hacen cuando alguien cercano necesita"

Donar sangre es un acto enaltecedor y noble que salva vidas pero muchas personas no lo entienden así o no dimensionan la importancia hasta que le sucede a un ser querido o alguien cercano.

Un informe reciente revela que la mayoría de las donaciones en Salta no son voluntarias, sino que se realizan solo cuando alguien cercano necesita una transfusión.

Además se pudo determinar que apenas 2 a 4 personas donan por día de manera voluntaria.

Todos debemos entender que la sangre es irremplazable y necesaria para emergencias, cirugías y tratamientos prolongados y que 1 solo donante puede ayudar hasta 4 personas, publicó QPS.

Vos podés ir cambiando esta realidad y sumarte donando en el Centro Regional de Hemoterapia en Simón Bolívar 687, de 7 a 17 hs de Lunes a Viernes.



