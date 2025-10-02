Reale, el candidato a presidente de Boca, pasó por Salta con críticas a Riquelme

Jorge Reale, referente de la agrupación “Arriba Boca”, continúa su extensa gira por el interior del país, donde se reúne con socios de diversas provincias para escuchar sus inquietudes y presentar su proyecto de cara a las elecciones presidenciales del club Boca Juniors en 2027.

En su paso por nuestra provincia, Reale visitó CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó cuál es su percepción sobre el momento institucional del club deportivo. “Creo que es un momento donde, si los números están bien, la institución está bien pero es un momento deportivo-futbolístico malo”, sentenció.

En este punto ahondó que “hace 6 años que a Boca lo maneja (Juan R.) Riquelme, y hace 6 años que va en decadencia, en esos 6 años se compraron 45 jugadores y no se potenció a ninguno, los hinchas queremos jugar y ganar copas, pero Riquelme nos somete a una mediocridad permanente”.

También protestó que, cuando lo escucha al actual presidente, tiene ganas de llorar. "Él vive en otro plano, no le habla a los hinchas de Boca, porque los hinchas queremos ganar, conformar un mejor plantel y no habla de eso, queremos mejorar y de eso tiene que hablar”.

Por último, reiteró su pensamiento respecto a que “hay que darle soluciones al socio, demostrar que uno quiere darlas, hay que tener un director deportivo que tenga ADN de Boca con mirada amplia en Europa, con la mirada que el jugador de Boca sea jugador las 24 horas del día”.