Brasil, destino elegido: Los viajes al exterior le siguen ganando al turismo nacional

La dinámica del sector turístico argentino enfrenta desafíos, ya que la cantidad de argentinos que viajaron al exterior duplicó la llegada de turistas extranjeros durante agosto, una diferencia en la balanza del sector que se mantiene como uno de los factores que impactan en el egreso de divisas del país.

Según datos del INDEC, en el octavo mes del año, 798.400 residentes argentinos viajaron a otros países, lo que significó un notable crecimiento interanual del 55,4%. En contraste, el país recibió solo 397.500 turistas extranjeros, una cifra que representó una merma del 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el sitio Ámbito.com, esta tendencia se ve impulsada en parte por un tipo de cambio real que, aunque ha mejorado ligeramente desde julio, sigue siendo considerado "barato" en términos históricos. Este escenario hace que los viajes al exterior resulten comparativamente accesibles para los argentinos, impulsando la salida de divisas.

Los destinos más elegidos por los argentinos fueron Brasil, con un fuerte crecimiento del 101,6% interanual, seguido por Chile (+48,5%) y Paraguay (+66,6%). En total, el gasto del turismo emisivo alcanzó los 618,9 millones de dólares en el mes, con un gasto diario promedio por persona de 95,2 dólares.

En la otra cara de la moneda, el turismo receptivo alcanzó un gasto total de 247 millones de dólares. Pese a que Brasil se mantuvo como el principal emisor, la llegada de turistas de ese país experimentó una merma del 13%. Como nota de resiliencia, se observó un incremento en los turistas provenientes de Europa.