Despedimos noviembre a puro calor con máximas arriba de los 30°C

Clima25/11/2025
calor

Noviembre se despide con máximas que adelantan el verano, ya que superarán los 30°C, pero ojo que se esperan tormentas

Esta semana corta arranca con un martes algo nublado con una máxima que alcanzará los 30°C, mientras que para la tarde/noche se espera un cielo mayormente nublado según informa el Servicio Meteorológico Nacional. 

El miércoles la temperatura alcanzará los 34°C con una mínima de 19°C y un cielo parcialmente nublado, esperando para la noche tormentas aisladas. 

El jueves la máxima será de 36°C con una mínima de 21°C, siendo el día más caluroso, con la presencia de tormentas aisladas para la tarde/noche.

Cerramos semana con un viernes caluroso y una máxima también de 36°C y una mínima 20°C, con tormentas para la tarde/noche.

