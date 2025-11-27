¡Qué calor! Una ciudad de Salta en el top 10 de temperaturas más altas

Anticipando el verano, una ciudad de la Provincia de Salta registró hoy una de las temperaturas más altas del país. De acuerdo al ranking publicado por el Servició Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán se ubicó en el puesto 6 a nivel nacional.

Es que Orán registró 38.7°C según la última actualización del ranking, realizada a las 17:00.

Santiago del Estero 42.7°C

Las Lomitas (Formosa) 40.4°C

San Fernando del Valle de Catamarca 40.2°C

Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) 39.5°C

Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) 39°C

San Ramón de la Nueva Óran (Salta) 38.7°C

Más abajo de la misma lista se encuentra la ciudad de Salta, en el puesto 18 del ranking, con una temperatura registrada de 35.4°C.