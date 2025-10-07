¿Cuánto costó el acto de Milei? Denuncian que el dueño de Suizo Argentina lo financió

De acuerdo a una denuncia publicada por el portal RealPolitik, el presidente Javier Milei y el empresario Eduardo Kovalivker fueron denunciados penalmente por presuntos hechos de corrupción. El dueño de la droguería Suizo Argentina habría pagado más de 100 mil dólares por el alquiler del Movistar Arena, donde el mandatario encabezó un acto político y presentación de libro el 6 de octubre.

La presentación judicial fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi, quien señaló que estos hechos “prima facie podrían configurar la comisión de delitos previstos en los artículos 256, 265 y 266 del Código Penal”. Según explicó, el financiamiento privado de un acto político en beneficio del presidente podría encuadrar como un caso de dádivas.

La denuncia remarca que este hecho no se puede analizar de forma aislada, ya que Suizo Argentina multiplicó por 27 sus contratos con el Estado en el último año. Pasó de adjudicaciones por casi 3.900 millones de pesos en 2024 a más de 108.000 millones en 2025, de acuerdo con los registros del portal Compr.Ar.

El escrito solicita al Ministerio Público Fiscal que avance con medidas de prueba urgentes, incluyendo allanamientos en el Movistar Arena, pedidos de documentación de pago y seguimiento de la trazabilidad de los fondos. Además, pide que el caso se incorpore a la causa ANDIS, donde el nombre de Kovalivker ya había aparecido mencionado en presuntas maniobras irregulares vinculadas a funcionarios nacionales.

La denuncia afirma que este cuadro “configura un típico caso de corrupción que debe ser investigado penalmente para garantizar la transparencia institucional”.