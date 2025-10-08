Una ciudad igual para todos: Salta comienza a tener paradores con placas de braille

En un trabajo conjunto de la Dirección de Discapacidad se potención lo que fue un proyecto de estudiantes salteños, presentado tiempo atrás.

Juan González Medici , es quien hoy encara la colocación de estas placas en braile para que las personas no videntes sepan dónde para el colectivo que desea abordar. Eljoven se mostró exultante y contó que "Esto nació con unos compañeros de Colegio, proyecto de 5° año, que dijimos, qué aporte podemos dar a la sociedad, en ese momento yo contaba con impresoras 3D y vimos que en varias partes del mundo hay gente que hace cosas innovadoras con impresión 3D y nosotros dijimos ¿Qué estaría faltando acá?".

Fue asi que llegaron a la conclusión que eran las personas no videntes que necesitaban más atención "Las personas ciegas, son las que más desventajas tienen a la hora de transitar por la ciudad. No sabe que corredor pasaban, en que calle se econtrabana, con esto le vamos a facilitar su autonomía a la hora de circular".

Sobre la placa, Juan explicó que: "Cada placa braille, contiene el corredor que transita por esa parada y también la ubicación de los paradores. Estas vamos a instalar, son de placas de PLA es la matería prima de la impresión 3D y actualmente yo estoy en un proyecto de la fabricación de una maquina recicladora, que convierte botellas en filamento para impresión 3D, en un futuro queremos reemplazar todas estas placas por material reciclado, que serían de botella".

Ezequiel, no vidente y parte de la Secretaría de Discapacidad, participó de la colocación de la primer placa braile en un parador sobre Avenida San Martín e Irigoyen y se dijo: "Es muy necesario para las personas ciegas, estamos contento de que se vayan a poner placas braille en los paradores de los colectivos" y agregó que actualmente "Preguntamos igual ¿dónde es la parada? y no quita que al poner las placas no vayamos a preguntar".

El joven no vidente aclaró que si bien estas placas le da autonomía: "No todas las personas ciegas saben braille, siempre vamos a necesitar del ciudadano salteño que nos ayude".

Por último, a través de El Once TV destacó la solidaridad de los salteños: "Siempre voy a recalcar la solidaridad y el amor del salteño para con la gente con discapacidad".

Se estima que las placas se instalarán en alrededor de 50 paradores en la casco céntrico.