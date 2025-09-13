Amor incondicional: Conocé la historia de Andrés, un joven no vidente que estudia con el apoyo de su madre

Una imagen cargada de amor y esfuerzo conmovió en los últimos días a la comunidad tucumana. En la foto, tomada durante una clase en la Universidad Tecnológica Nacional, se ve a Andrés, un joven no vidente que estudia Programación, junto a su madre Beatriz, quien lo acompaña en cada jornada académica tomando apuntes para ayudarlo a seguir el cursado.

La postal fue compartida en redes sociales por Georgina Costilla, profesora de la carrera, quien no imaginó la repercusión que tendría.

“Saqué esa foto y no imaginé tanta repercusión, fue toda una sorpresa para mí”, contó la docente en diálogo con FM La Tucumana 95.9.

Costilla relató que conoció a Andrés hace apenas un mes, cuando comenzó a dar clases en el anexo de Concepción: “Él está cursando segundo año de Programación. Llega siempre con su mamá, y digo ‘llegan’ porque ella ya es parte de la comisión. Si bien Andrés utiliza software en su computadora y celular para seguir las clases, Beatriz toma nota de todo lo que escribimos o charlamos en el aula y luego se lo lee para ayudarlo a preparar los exámenes”.

La profesora explicó que Andrés decidió no utilizar el sistema braille en la universidad, prefiriendo apoyarse en herramientas digitales y en la colaboración de su madre.

“Es muy inteligente, participa activamente en las clases y trabaja en equipo como cualquiera de sus compañeros”, destacó.

Más allá de la emoción, la historia también abre una puerta para pensar en el futuro profesional del joven. “Para recibirse, los alumnos deben hacer un trabajo final en alguna empresa. Sería muy valioso que alguna compañía le dé a Andrés esa oportunidad. Estoy segura de que no se van a arrepentir: es responsable, comprometido y muy inteligente”, expresó Costilla.

El gesto de Beatriz y la perseverancia de Andrés son hoy un ejemplo de amor y resiliencia, recordando que el camino hacia la inclusión real se construye entre todos.