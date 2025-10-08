Juicio por Jimena Salas: El vestido de la víctima presentaba más de 40 roturas

Con la recepción de nuevas declaraciones testimoniales se reanudó hoy la audiencia de debate por el femicidio de Jimena Beatriz Salas. Durante la jornada comparecieron dos peritos y tres investigadores del CIF.

El primer testigo, licenciado en Criminalística, tuvo varias intervenciones en el marco de la causa. Entre otras tareas, se le encomendó la inspección ocular de las prendas que vestía Jimena Salas al momento de su muerte. Precisó que el vestido presentaba 40 roturas producidas por elemento con punta y filo: 5 en la parte delantera y 35 en la parte posterior.

El perito señaló que también efectuó inspección ocular de la ropa que llevaba el viudo de la víctima. En este caso –aseveró- no se encontraron signos de interés criminalístico. Posteriormente, en una ampliación de la pericia con utilización de luces forenses, analizó las prendas que llevaban las hijas de Salas la mañana del 27 de enero de 2017. En ellas se observaron varias manchas sanguinolentas de contacto.

En la segunda etapa de la investigación, el perito realizó inspección ocular de tres vehículos secuestrados a la familia Saavedra: un Volkswagen Vento marrón, un Renault Clío azul y un Renault Logan oscuro.

Por otro lado, en marzo de 2023, al perito se le solicitó una comparación fotográfica de calzados. Se trataba de imágenes que mostraban unos mocasines color marrón claro. Cotejó fotos extraídas de las redes sociales de Javier Saavedra, fotos aportadas por testigos y las recuperadas del celular de Jimena Salas. La conclusión del profesional fue que existían características similares entre los mocasines de las imágenes: color, forma (punta cuadrada), costuras, caña, elásticos laterales y manchas. Aclaró no obstante que el estudio no permitía arribar a conclusiones categóricas.

Otro de los testigos que comparecieron hoy fue un funcionario policial de la Unidad de Investigaciones de la UGAP que intervino en un allanamiento realizado en 2022 en el domicilio de la familia Saavedra, en barrio Parque Belgrano. En la oportunidad fue detenido uno de los acusados y se secuestraron varios elementos de interés para la causa. Indicó que en la habitación de Javier Saavedra (quien en ese momento no residía en el lugar) se encontraron una mochila de tela camuflada estilo militar, una tarjeta bancaria a nombre de una mujer, y una tarjeta de Saeta y un DNI a nombre de otra mujer.

La lista de testigos también incluyó a una perito en papiloscopía que, durante la primera etapa investigativa, analizó muestras tomadas en el lugar del hecho. Sostuvo que fueron consideradas no aptas por no reunir la cantidad de puntos característicos para una identificación. En la segunda etapa de la investigación se le encomendó el cotejo de las muestras recolectadas con las huellas papilares de los hermanos Saavedra y de 33 de sus familiares: el resultado fue negativo.

Finalmente declararon dos funcionarios policiales más, de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF. Uno de ellos dijo haber intervenido en el allanamiento realizado en septiembre de 2022 en un domicilio en barrio Pereyra Rosas donde, entre otros elementos, se secuestró un automóvil Renault Clío azul con cédula verde a nombre de Adrián Guillermo Saavedra.

El otro efectivo hizo lo propio en un inmueble abandonado sito en calle Mendoza al 600, perteneciente a la madre de los acusados. En el lugar se secuestró una camisa celeste.