Caso Salas: Castiella apuntó contra las "conspiraciones" por la muerte de Saavedra

El juicio por el homicidio de Jimena Salas avanza y la semana que transita, es la tercera en la que se escucharon diversos testimonios, tanto de vecinos como de personal forense y policías que se participaron en la investigación.

Al respecto, Pedro García Castiella, Procurador General de la Provincia, destacó que: "Escuchamos la declaración de la Dra. AlejandraGuinudinik muy contundete respecto a las conclusiones del match de ADN que dio la muestra de Javier Saavedras, confirmada por la perito de parte, la doctora Visich".

El Procurador, dijo que se van reuniendo varios elementos de prueba y detalló: "el número de telefono de él con un digito intercalado, el seguimiento que hacía de la investigación de Jimena Salas. Haberse incorporado en el grupo "Justicia por Jimena Salas" pero pefiere no hablar al respecto.

El Procurador insistió en decir que: "yo quiero ser muy prudente en ese sentido, no avanzar sobre el trabajo de los Fiscales. Son ellos quienes en su momento harán las declaraciones que correspondan. Tampoco incidir de ninguna manera en el Tribunal".

Finalmente advirtió por El Once TV la gravedad de las opiniones o conjeturas que existen tras la muerte de uno de los imputados: "Me preocupa, y donde si tengo yo como procurador salir al cruce de alguna situación, que se advierte toda una maniobra de versiones y especulaciones y tareas conspirativas, respecto al deceso de Javier Saavedra y eso sí es inadmisible, porque acá lo más sano es dejar trabajar al fiscal que tiene la causa y al tribunal que tiene que resolver. Lo más sano es guardar silencio" concluyó.