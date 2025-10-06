Un llavero de Gimnasia y Tiro, fue clave en la investigación por la muerte Jimena Salas

En el marco por el juicio para esclarecer la muerte de Jimena Salas, este lunes se reanudaron las audiencias, con la declaración de una profesional del Servicio de Biología Molecular Forense y cinco investigadores que tuvieron diversas actuaciones a lo largo de la investigación de la causa.

Uno de los investigadores aseguró que al obtenerse las últimas fotografías que se habían tomado con el celular de la víctima, se veía la figura de un hombre, cargando un perro. Allí se comenzó a trabajar bajo la hipótesis de que se trataría de un engaño o ardid para sensibilizar a las víctimas.



En cumplimiento de estas tareas, identificaron a la persona que comercializaba un llavero que se veía en la fotografía, quien refirió que confeccionó alrededor de 25 o 30 ejemplares en 2015 y que los vendía por Facebook.

Se trataba de un llavero del club Gimnasia y Tiro, el cual el investigador reconoció cuando se lo mostraron como prueba de la causa.

Otro investigador, contó que la exnovia de uno de los imputados, en 2022, reconoció que podría ser su mascota y el hombre que la sostenía podría ser su expareja. Después de esto, rompió en llanto.

El juicio se retomará mañana desde las 8:30.