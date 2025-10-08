Mundial Sub-20: Argentina va por el pase a cuartos ante Nigeria

La Selección Argentina enfrenta este miércoles ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

El encuentro se disputa desde las 16.30 de la Argentina en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos. Si avanza de fase, se enfrentará a México, que eliminó al local Chile.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.