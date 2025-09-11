Encapuchados asaltaron a una aspirante a policía y le robaron el uniforme

De acuerdo a información que pudo conocer InformateSalta el hecho sucedió en la madrugada de ayer cuando una aspirante a Agente de la Policía de la Provincia de Salta fue abordada por dos hombres encapuchados en Avenida 25 de Mayo entre España e Irigoyen.

Los hombres habrían interceptado a la mujer y arrebatado un bolso, cuandó la víctima intentó recuperarlo uno de ellos sacó un cuchillo de grandes dimensiones y le habría gritado "dame el bolso".

Tras algunos minutos de forcejeo, los malhechores se dieron a la fuga tirando el bolso en su huída y llevandosé una bolsa que contenía el uniforme policial.

Por este hecho la Policía de la Provincia se encuentra investigando a fondo para dar con los responsables.