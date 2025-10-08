Mundial Sub 20: Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y se metió en cuartos

La Selección Argentina Sub20 enfrenta a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. El partido se disputó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile, donde se desarrolla el Mundial Sub 20.

Alejo Sarco marcó el primer tando al minuto de juego, mientras que Maher Carrizo anotó a los 23 del primer tiempo y a los 8 del segundo tiempo, mientas que a los 21, Mateo Silvettí, marcó el cuarto tanto. Los nigerianos no pudieron marcar en esta ocasión.

En este encuentro, la Selección argentina buscará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub 20 también tuvieron una actuación impecable en la fase de grupos, pero en los octavos de final sufrieron una sorpresiva caída 2-0 ante Nigeria. Ahora Argentina enfrentará a México.