Para un economista salteño, "habrá turbulencia hasta las elecciones de octubre"

Persiste la tensión económica que se suscitó por estos días, entre los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y el efecto del rechazo a los vetos del Ejecutivo por parte del Congreso, que llevaron no solo a una caída de las bolsas y la suba del riesgo país, sino a una suba del dólar con la venta de reservas para tratar de contener su precio.

¿Qué analizar de todo esto? Al respecto InformateSalta charló el economista Rolando Carrizo, quien analizó el panorama de turbulencia el cual se explica “desde lo político, hay una puja, una competencia política, con un sector con fines políticos, aquí no se discuten las pensiones, el financiamiento, jubilados, nada; son excusas para peleas políticas, con un sector que mediante leyes exige gastar más, con el Gobierno diciendo que no se puede porque no hay plata”.

En este punto, Carrizo ahondó que esa pelea genera incertidumbre y los operadores económicos, los que compran acciones, bonos, invierten en el mercado, “restringen y dejan de compran acciones o títulos, refugiándose en dólares, generando inestabilidad en el tipo de cambio”, como se ha visto en estos días, haciendo que escale el valor de la divisa.

Sobre el uso de las reservas del Banco Central para tratar de contener la divisa y el anticipo del Gobierno de seguir haciéndolo, el especialista subrayó que “esa será la política de banda, el Gobierno tiene los fondos para hacerlo, aguantando ese mes y medio que faltan para las elecciones”.

Fue en tal cuestión cuando comentó que los resultados serán claves pues “hay dos opciones, o se descomprime la situación teniendo el Gobierno apoyo, reduciéndose la presión al dólar, suba de acciones y la bolsa, o sino habrá más turbulencia si no hay buenos resultados, con inflación”, recalcó.

¿Cómo pasar esta turbulencia? “Atravesar con cautela en los gastos, aquel que tenga algún remanente, podría poner un poco en plazo fijo y el otro en dólares, tratando de diversificar el riesgo y aguantar, es una situación compleja”, dijo para concluir.

“Aquí hay con cuentas ordenadas en medio de una pelea, con un sector de la oposición que juega muy fuerte a desgastar al gobierno, quieren el sillón”