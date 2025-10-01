Le confesó a sus compañeros del colegio que el marido de su hermana abusaba de ella

Una niña de 13 años, contó en el colegio que su cuñado abusaba de ella cuando su mamá no estaba en la casa desde hace algunos años.

Los directivos del establecimiento le comunicaron la situación a la madre, quien preocupada habló con la menor. Su hija le contó que cuando ella se iba al campo su cuñado entraba en la casa y la obligaba a mantener relaciones sexuales.

Agregó que la amenazaba con un cuchillo para que no cuente nada, y que los abusos comenzaron cuando tenía 10 años. Fue entonces que la mujer radicó la denuncia contra su yerno, en la que agregó que el acusado tiene un local de comida ubicado frente a su casa.

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Aldo Primucci, condenó al hombre de 28 años por ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el uso de arma. Le impuso la pena de trece años de prisión efectiva.

El hombre continuará detenido y alojado en la Unidad Carcelaria de esa ciudad. Dispuso además la extracción del material genético del condenado, y su posterior incorporación en el Banco de Datos Genéticos.