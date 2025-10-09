“Poesía, mitos y psicología” en la Feria del Libro

En el marco de la XV Feria del Libro de Salta, se realizará el domingo 12, a las 17, el conversatorio “Poesía, mitos y psicología”, a cargo de Raquel Guzmán y Mario Vázquez. La directora de Eucasa, la editorial de la Universidad Católica de Salta, Inés Brandán Valy será la moderadora.

Los disertantes dialogarán sobre los mitos más importantes de la historia universal, de su vigencia en el tiempo y cómo marcan nuestros caminos desde lo psicológico. Esta charla pretende entablar un diálogo fecundo entre Literatura y Psicología.

La actividad, que se realizará en SUM de la Usina Cultural, es abierta a todo público y no es arancelada. Se solicita puntualidad.

Sobre los expositores, Mario Vázquez es médico psiquiatra, doctor en Psicología, autor de textos sobre su profesión y de libros de poesía. Profesor Universitario en Salta, Latinoamérica y Europa.

Por su parte, Raquel Guzmán es docente e investigadora en estudios literarios, doctora en Humanidades y magister en Educación. Autora de sendos libros de poesía. Forma parte del grupo literario Micrósfera.