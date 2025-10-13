La Cruz Roja Salta convoca a sus socios para que se pongan al día

La Cruz Roja Argentina Filial Salta anunció mediante resolución oficial la depuración y actualización de su padrón de socios, en cumplimiento de lo establecido por su Estatuto y Reglamento General. La medida tiene como objetivo determinar la cantidad real de asociados que desean continuar perteneciendo a la institución, cumpliendo con la obligación de abonar la cuota social en tiempo y forma.

La resolución, firmada por el presidente de la filial, Ramiro José Fernández, convoca a todos los asociados que se encuentren en mora en el pago de sus cuotas a presentarse en la sede institucional, ubicada en Paz Chaín 52 de la ciudad de Salta, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00.

Asimismo, se establece que aquellos socios que, transcurrido el plazo, no regularicen su situación serán dados de baja.



El texto también aclara que los socios que así lo deseen podrán efectivizar su renuncia desde la fecha de su último pago y, en caso de querer reincorporarse, podrán hacerlo cumpliendo con las condiciones vigentes, aunque perderán la antigüedad, la cual comenzará a computarse nuevamente desde su reingreso.

La medida forma parte de un proceso institucional de ordenamiento administrativo y transparencia interna, impulsado por las autoridades de la Cruz Roja Argentina Filial Salta, con el objetivo de mantener actualizado el registro de socios activos y fortalecer el funcionamiento de la entidad humanitaria.