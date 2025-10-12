Comienza una nueva edición del taller de parto y maternidad en el Hospital Señor del Milagro

Comienza una nueva edición del taller de parto y maternidad en el Hospital Señor del MilagroSalud12/10/2025
El hospital Señor del Milagro anunció una nueva edición del taller de preparación para el parto y la maternidad, destinado a embarazadas que se encuentren entre las semanas 28 y 35 de gestación, quienes podrán asistir acompañadas por una persona de su elección.
El ciclo contará con cuatro encuentros presenciales, que se realizarán los días 16, 23 y 30 de octubre, en el horario de 14.30 a 16.30, en las instalaciones del hospital.
Durante las jornadas, profesionales de la salud abordarán temas fundamentales relacionados con el embarazo, parto y posparto, entre ellos:
- Cambios físicos y emocionales durante el embarazo
- Importancia de los controles prenatales
- Preparación y trabajo de parto
- Puerperio y lactancia materna
- Métodos anticonceptivos pos alumbramiento
- Sexualidad
- Cuidados del recién nacido
El taller es organizado por la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria del hospital Señor del Milagro, es gratuito, cuenta con cupo limitado y se entregará certificado de asistencia al finalizar el ciclo.
Las personas interesadas pueden inscribirse enviando sus datos personales por WhatsApp al 3875870510.