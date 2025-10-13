Paro en educación: ADP y ADIUNSA se adhieren a la medida de este martes

El secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, confirmó la adhesión del gremio al paro nacional que se realizará este martes en rechazo al recorte del presupuesto educativo que anunció el gobierno nacional.

En este sentido calificó al presidente Javier Milei como "una persona siniestra y perversa", ya que que "anunciar un nuevo recorte al presupuesto educativo justo el Día del Maestro no es casualidad, sino una provocación consciente”.

Por su parte, la dirigente de ADIUNSA, Pamela Pérez, confirmó que se adhieren a la medida convocada por CTERA. "Ya tenemos la ley de financiamiento universitario, pero aún estamos esperando que se promulgue" afirmó.