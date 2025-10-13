Colegios privados no se adhieren al paro y mañana funcionarán normalmente

Mientras la ADP confirmó su adhesión al paro nacional docente convocado para este martes, desde la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEEPSA) aclararon que los colegios privados no acompañarán la medida.

En diálogo con InformateSalta, el presidente de AEEPSA, Pablo Pereyra, explicó: “Nosotros, los colegios privados, no nos adherimos al paro. Generalmente puede ser que algún que otro docente afiliado a S.A.DO.P. se sume, pero en la mayoría de los casos no hay adhesiones, en virtud de que al no recibir aporte estatal, nuestra relación es con las familias, que son las que pagan la cuota y permiten el funcionamiento”.

Pereyra remarcó además que, “en principio, mañana no va a haber ningún tipo de adhesión al paro” en los establecimientos privados.