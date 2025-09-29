Sáenz lanzó el FOGASAL: “Hoy el respaldo a empresarios y emprendedores se vuelve realidad”

El gobernador Gustavo Sáenz firmó un convenio con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, para potenciar la actividad económica local a través de la creación del Fondo de Garantía Salta (FOGASAL).

El convenio se firmó esta tarde en el Salón Gobernador Martín Miguel de Güemes de Casa de Gobierno, donde estuvo presente el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, funcionarios, empresarios y emprendedores.

“Esta es la garantía que necesitan nuestros empresarios para convertir una buena idea, en un buen negocio"

La semana pasada, el gobernador había anunciado la constitución del Fondo Público de Garantías (FOGASAL), una herramienta fundamental para facilitar el acceso al crédito y financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendedores salteños, utilizando también las líneas de crédito y asistencia técnica del CFI.

Al momento de tomar la palabra, el gobernador, aseguró que esta herramienta cambiará las reglas de juego entre los empresarios. “Durante mucho tiempo, el acceso al financiamiento había sido una barrera, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Hoy ese respaldo se vuelve una realidad” afirmó el mandatario.

“Esta es la garantía que necesitan nuestros empresarios para convertir una buena idea, en un buen negocio. Nuestras empresas y emprendedores tendrán el acompañamiento de acceso al crédito y esta no es solo una presentación, estamos invirtiendo a futuro” resaltó el gobernador ante los presentes.

“Hoy con el esfuerzo en conjunto, el camino hacía el crecimiento está más despejado que nunca” finalizó el mandatario.