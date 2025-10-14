Condenan a sujeto que pagó con billetes falsos y embistió un playero con su auto para huir

Un hombre fue condenado a un mes de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones leves, luego de que intentara fugarse de una estación de servicio tras ser descubierto pagando con billetes falsos, llegando el caso a una sentencia median audiencia flexible y multipropósito con el sistema de oralidad.

¿Qué pasó? El hecho se produjo la noche del 12 de septiembre pasado en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán cuando el acusado, de 29 años, se encontraba en la playa de estacionamiento de una expendedora de combustible ubicada a la vera de la Ruta Nacional 50, en la entrada de la ciudad.

En ese momento, fue reconocido por uno de los playeros. El trabajador lo identificó como la persona que había utilizado billetes falsos para pagar los servicios el día anterior. Ante esta situación, los empleados actuaron rápidamente para retenerlo.

Con la excusa de que no podían cerrar la tapa del tanque de nafta, los playeros le pidieron al acusado que descendiera del automóvil para reclamarle el fraude. Sin embargo, el hombre reaccionó violentamente, se subió al vehículo e intentó darse a la fuga, utilizando el automóvil como arma.

Los trabajadores formaron una barrera para impedir que escapara, pero el conductor los embistió en su huida. Uno de los playeros logró aferrarse al capot, siendo arrastrado mientras el conductor realizaba maniobras bruscas que lo hicieron impactar contra el parabrisas y resultó lesionado. Otro compañero, que intentó quitarle las llaves, también fue arrastrado por el vehículo.

El vehículo finalmente fue interceptado por dos móviles de Prefectura Nacional y Policía Federal que circulaban por el lugar y presenciaron la peligrosa maniobra. Al detener al acusado y realizar una requisa, le secuestraron más billetes falsos, aunque esa causa por falsificación recayó en la justicia federal, competente en ese delito.

En el ámbito de la justicia provincial, el juez de Orán Gustavo Ramiro Morizzio le impuso al condenado una serie de reglas de conducta por dos años, incluyendo la prohibición de acercarse a las víctimas en su lugar de trabajo y la obligación de concurrir a todas las citaciones judiciales. El incumplimiento de cualquiera de estas medidas podría revocar la ejecución condicional y convertir la pena en efectiva.