Barrio San Jorge: Imputaron a tres hombres por lesiones, habrían atacado a un joven

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó de forma provisional a tres hombres de 24, 28 y 31 años por la presunta comisión del delito de lesiones en poblado y en banda.

La investigación se originó en una denuncia realizada el 12 de octubre, en la que un joven de 24 años sostuvo haber sido agredido por los acusados en el barrio San Jorge de Rosario de Lerma.

El hombre relató que alrededor de la medianoche se encontraba frente a la vivienda de su mamá junto a otros miembros de su familia, cuando vieron a un menor conocido por ellos que era perseguido por tres sujetos. De inmediato el hombre intervino, y tras una breve discusión se marcharon del lugar.

Tras algunos minutos, los acusados regresaron. Esta vez portaban botellas rotas y un arma de fabricación casera: un palo con una punta metálica atada en uno de sus extremos.

Uno de los acusados le provocó una herida pinzante en el tórax luego de varias amenazas. Lejos de terminar ahí, los acusados comenzaron a arrojar piedras y botellas contra los presentes y la vivienda, generando daños y disturbios, para luego darse a la fuga.

Ante la llegada de las fuerzas de seguridad, dos de ellos ingresaron a una sandwichería cercana, mientras que el tercero huyó por calles aledañas. Los oficiailes demoraron a los dos primeros, y horas más tarde aprehendieron al tercero, quien fue sorprendido arrojando piedras a un móvil policial, ocasionando la rotura del parabrisas. Al momento de su detención, presentaba manchas de sangre en el rostro y aliento etílico.

El fiscal Escalante indicó que durante la investigación se recibieron declaraciones testimoniales que corroboran la mecánica del hecho y la participación activa y conjunta de los tres imputados, por lo que solicitó que se mantenga su detención mientras avanzan las diligencias.