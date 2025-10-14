Juicio por Nuri Klimasauskas: Absolvieron al principal acusado

Justicia14/10/2025
Juicio por Nuri Klimasauskas

Hace instantes se conoció que el tribunal integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, falló por mayoría, con disidencia de uno de los miembros, y resolvió absolver a Gustavo García Viarengo. Además se ordenó su inmediata libertad.

Se debe recordar que durante esta mañana se llevó a cabo la última jornada del juicio por la muerte de Nuri Klimasauskas en la que Viarengo brindó sus últimas declaraciones. Por otro lado, los fiscales Carreras y Cabot sostuvieron la acusación y solicitaron la pena de prisión perpetua.

Se espera que en los próximos días se conozcan los fundamentos del fallo.
 
 

