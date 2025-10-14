Descacharrado: Sacaron 24 toneladas de chatarra de la zona norte de la ciudad

Municipal14/10/2025
descacharrado

La Municipalidad realizó un nuevo operativo de descacharrado en la ciudad para prevenir la proliferación del dengue. 

En esta ocasión, el operativo se realizó en los barrios Pereyra Rozas y Procrear, donde se lograron retirar 24 toneladas de cacharros, mientras que en lo que va del año, ya se recolectaron 600 toneladas.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, junto al Área de Vectores de Nación y el Ejército Argentino.

 

  descacharrado 2

