Triple crimen en Varela: Investigan si los asesinatos fueron por el robo de 40 kilos de cocaína

Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, amplió su declaración en donde reconoció que su rol no se limitó al de chofer y admitió que fue hasta la casa de las víctimas por un cargamento de droga proveniente de Bolivia. Además, aseguró que el ataque a Brenda, Lara y Morena fue una represalia por el robo de parte de ese envío.

Los investigadores sospechan que las tres jóvenes asesinadas se habrían quedado con unos 40 kilos de cocaína, parte de un lote mucho mayor que había ingresado al país días antes.

Esa hipótesis, que ya se había mencionado en la primera declaración del acusado, se consolidó tras la ampliación de su testimonio, en el que Sotacuro cambió su versión y admitió que “fue por la droga”.

Hasta ahora, Sotacuro había intentado despegarse del crimen asegurando que no sabía lo que iba a pasar esa noche y que solo trasladó a los sospechosos en su Volkswagen Fox blanco.

“Nunca entré a la casa donde mataron a las chicas, quiero que revisen todas las cámaras del día del crimen”, aseguró, y reveló que fue “utilizado” por Alex Roger Idone Castillo y David Morales Huamani, alias “El Loco David”, y que desconocía el verdadero objetivo de los traslados.

Días después, según su versión, Idone le pidió que se fugara porque el Fox estaba a su nombre. Con $600.000 que le habrían pagado por el viaje escapó a Bolivia, donde finalmente fue detenido cuando intentaba volver por La Quiaca. También identificó en fotos a los implicados y entregó un croquis con los movimientos de esa noche.

En paralelo, la fiscalía confirmó que los tres prófugos -Alex Castillo, el “Loco” David y Manuel David Valverde Rodríguez (fotos)- fueron localizados en Perú. Sin embargo, todavía no fueron detenidos.

Además, los investigadores buscan a tres personas más vinculadas con la logística del crimen. Dos de ellas ya fueron identificadas gracias a cámaras de seguridad aportadas por el Municipio, que muestran movimientos previos y posteriores a los asesinatos.

El fiscal Adrián Arribas tiene previsto dictar las prisiones preventivas la semana próxima y, en ese mismo acto, declarar su incompetencia para que el expediente pase al fuero federal, dado que el triple homicidio estaría directamente vinculado con el narcotráfico internacional. (Fuente: TN).