Sofocaron un gran incendio entre San Lorenzo y Las Costas, más de una hectárea fue arrasada

Un incendio de gran magnitud se registró en la noche de este martes en la Planta de Compostaje y Chipeo municipal, conocida como "El Lecheronal", ubicada al sur de la localidad de San Lorenzo, cerca de la reserva natural de Finca Las Costas, con el fuego propagándose rápidamente, afectando gran parte del predio.

La emergencia demandó un despliegue intensivo de personal especializado que trabajó ininterrumpidamente durante toda la noche y la madrugada para contener las llamas. En el lugar intervinieron varias dotaciones, incluyendo Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Bomberos de la Policía de Salta y Bomberos Voluntarios de Castañares.

Macarena Rissotti, encargada del cuartel de bomberos voluntarios de San Lorenzo, relató por FM Aries la magnitud del siniestro: “Ayer a las 21 horas aproximadamente nos informan de un foco en la planta de Compostaje, encontramos diversos focos, con casi la totalidad de la planta tomada, con un incendio de gran magnitud”.

La socorrista confirmó que el esfuerzo fue considerable: “Diversas dotaciones llegaron al lugar, estuvimos trabajando aproximadamente 35 efectivos durante la noche y seguimos trabajando, con este incendio que afectó a una hectárea”. Vecinos de Finca Las Costas señalaron que el área afectada inicialmente corresponde a la zona del vertedero de poda, conocida como "El Chipeo".

Respecto al origen del fuego, Rissotti brindó un primer indicio, aunque la causa aún está bajo investigación. La encargada informó que “el incendio habría sido causado por dos individuos”, pero destacó que, afortunadamente, no se reportaron heridos ni se requirieron evacuados en la zona residencial.

Por su parte la Municipalidad de San Lorenzo informó que, debido a los trabajos que continúan en el predio para sofocar las llamas por completo y realizar tareas de enfriamiento, permanecerá restringido el acceso a la planta. "Seguimos y continuamos trabajando en el sector, con máquinas pesadas del ejército con una remoción, a posterior entraríamos a hacer tareas de enfriamiento en diferentes focos, entonces hay bastante trabajo en la zona”, aportó Rissotti.