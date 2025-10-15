Argentina-Colombia, duelo de potencias por un lugar en la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 enfrentará este miércoles a Colombia, desde las 20:00, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, por las semifinales del Mundial Sub 20.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con una campaña impecable: cinco triunfos en cinco partidos. En cuartos de final venció 2-0 a México, con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Antes, goleó 4-0 a Nigeria, y en la fase de grupos superó a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0).

El gran referente del ataque argentino es Alejo Sarco, autor de cuatro tantos, quien pelea por ser el máximo goleador del torneo, detrás del estadounidense Benjamín Cremaschi (5), ya eliminado.

De cara al cruce con los “Cafeteros”, Argentina sufrirá dos bajas clave: Maher Carrizo, suspendido por acumulación de amarillas, Valente Pierani, lesionado con un esguince de rodilla. Sus reemplazantes serán Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba, según confirmó el cuerpo técnico.

Por su parte, Colombia llega tras eliminar a España (3-2) con un hat-trick de Neyser Villareal, quien comparte la cima de la tabla de goleadores con Cremaschi. Sin embargo, el delantero no podrá estar ante Argentina por sanción.

Formaciones probables

Argentina:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.

Colombia:

Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.

DT: César Torres Ramírez.

Hora: 20:00

TV: D Sports y Telefé

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos